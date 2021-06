Jenny Jasmin Krause-Wegner kann es noch gar nicht so recht fassen. Im Jahr 2020 hatte die Kölnerin an der Kuppelshow Der Bachelor teilgenommen, schied jedoch nach der sechsten Nacht der Rosen aus. Seitdem hat sie sich eine große Community aufgebaut, deren Hilfe die Zollbeamtin nun dringend braucht: Kürzlich offenbarte die brünette Schönheit nämlich, dass sie in ihrer eigenen Wohnung angegriffen worden sei und nun nach dem Täter suche.

Am Freitag wandte sich Jenny in ihrer Instagram-Story an ihre Fans und berichtete von dem schrecklichen Vorfall. "Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich suche jemanden, der mir etwas angetan hat", begann die sonst so fröhliche und schlagfertige Brünette ihre Geschichte. Sie erzählte, dass sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einer gemischten Gruppe, bei der auch Unbekannte mit dabei waren, am Brüsseler Platz in Köln gewesen sei, bevor sie zu ihr in die Wohnung gingen, um noch einen Absacker zu trinken. Dort sei es schließlich zu dem Vorfall gekommen.

Nachdem die Polizei wegen Ruhestörung gekommen sei, hätte sie den Fremden gebeten, ihre Wohnung zu verlassen, "weil er sich vorher mit meinem Kumpel plötzlich sehr abwertend über uns Frauen unterhalten hat”, erklärte sie. "Dann hatte ich ihn gerade aus der Wohnungstür raus [...] und in diesem Moment kam er wieder rein gestürmt. Hat mich getreten, hat mir ins Gesicht geschlagen", erklärte Jenny zitternd.

Sie selbst und ihre Freunde könnten sich außerdem nicht an das Gesicht des Angreifers erinnern, weil sie alle einen Blackout hätten, erklärt sie. Sie mache diesen Aufruf zudem nicht, um Aufmerksamkeit oder Mitleid zu bekommen. "Ich möchte dich finden, damit du deine Strafe bekommst", richtete sich die Kölnerin abschließend direkt an den noch unbekannten Täter.

