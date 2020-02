Das Finale von Der Bachelor rückt immer näher! Nachdem Sebastian Preuss (29) in Folge fünf die Favoritin Linda Reschke rausschmiss, wird es nun umso spannender. Welche der restlichen Kandidatinnen wird wohl das Herz des Bachelors erobern? Lippenbekenntnisse tauschte er schon mit einigen aus: Diana Kaloev, Leah Marie Kruse, Wioleta Psiuk und Jenny Jasmin Krause-Wegner (31) kamen in den Genuss. Könnte eine von ihnen die Finalistin von "Der Bachelor" 2020 werden?

Das Date mit Wioleta war eins der ganz "dreckigen Sorte". Mit einer Kakao-Mischung überzogen nahmen die beiden ein Bad und kamen sich dabei ganz schön nah. Hat der leidenschaftliche Kuss der hübschen 28-Jährigen Basti etwa schon überzeugt? Was ganz Besonderes hat sich der Hottie für sein Date mit Diana einfallen lassen. Dabei schlüpften die beiden in einen Senioren-Look und schauten gemeinsam in die Zukunft. Ob sich der Bachelor dies im wahren Leben mit der süßen Brünetten vorstellen kann?

Auch das Einzel-Date mit Leah Marie war sehr romantisch: ein Streich-Quartett, leckeres Essen und eine beeindruckende Aussicht. Der leidenschaftliche Kuss rundete das Date ab. Bis Leah den Moment zerstörte, indem sie bemerkte, wie komisch doch der Moment vor dem ersten Kuss sei. Der Bachelor wirkte genervt. Ist die Jura-Studentin dem sinnlichen Muskelprotz zu "grobmotorisch"?

Einige andere Mädels im Haus hatten bisher noch nicht die Möglichkeit, Basti in einem Einzel-Date von sich zu überzeugen. Vielleicht bekommen sie ja in den nächsten Wochen die Chance dazu. Noch ist jedenfalls alles offen und der Bachelor hat die Qual der Wahl! Am 04.03. 2020 wird er jedoch eine Entscheidung treffen müssen. Jetzt seid ihr gefragt. Wer glaubt ihr, kann sich den Hottie schnappen? Stimmt am Ende des Artikels in unserer Umfrage ab.

