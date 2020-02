Auch die sechste Folge des beliebten RTL-Kuppelformates Der Bachelor hat es wieder voll in sich: Nach dem freiwilligen Aus von Vanessa Guida hagelte es Einzeldates – so durften sich Wioleta Psiuk, Desiree Zurga, Natali Vrtkovska, Leah Marie Kruse und Anna Mildenberger über Zeit zu zweit mit Sebastian Preuss (29) freuen. Allerdings nahm das Rendezvous für Anna kein gutes Ende, da Basti sie direkt danach nach Hause schickte. Doch auch sieben Ladys waren dem Rosenkavalier noch zu viele, weswegen er am Ende der Folge zwei weitere Kandidatinnen in den Wind schoss.

Und es traf Jenny Jasmin Krause-Wegner und Jenny Thiede – die beiden bekamen auch heute kein Einzeldate von dem Kickboxer. Für den Blondschopf haben die Gefühle für die beiden Frauen offenbar nicht gereicht und so mussten sie anderen Mädels Platz machen, denen der TV-Junggeselle emotional schon nähersteht. Jenny wie Jasmin hatten ihr Show-Aus offenbar nicht kommen sehen, stapften aber tapfer von dannen. "Wenn man mir keine Chance gibt, auch wenn ich zurückhaltend bin, dann ist es leider so. Dann ist der Zug für ihn halt abgefahren", resümierte die verschmähte Blondine.

Damit steht nun mit Wioleta, Diana, Leah, Desiree und Natali als die letzten fünf der diesjährigen Bachelor-Staffel fest. Wer es bis in die Home-Dates und danach in die Top drei schafft, wird sich nächste Woche zeigen.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

TVNOW Bachelor-Girl Jenny T.

TVNOW "Der Bachelor"-Kandidatin Jenny Jasmin

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Bachelor 2020

