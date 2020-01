Endlich werden wieder Rosen verteilt! Am Mittwochabend lief die erste Folge der neuen Staffel von Der Bachelor im Fernsehen. Die Zuschauer warteten schon gespannt darauf, wie Sebastian Preuss (29) sich als neuer Rosenkavalier schlagen wird und ob die Damen in den nächsten Wochen wieder gegenseitig die Krallen ausfahren werden, um das Herz des Boxers zu erobern. Die Netz-User hatten jetzt schon eine Menge Spaß beim Gucken der ersten Episode!

Besonders amüsierten sich die Twitter-Nutzer über die Vielzahl der Jennys. Denn davon gibt es nämlich gleich fünf Stück: Jennifer Rath, Jenny Schneider, Jenny Thiede, Jenny-Jasmin Krause Wegner und Jenny-Fleur Kuiper. Das waren auch einem Fan auf der Social-Media-Plattform eindeutig zu viele Jennys auf einmal. "In Summe hatten heute alle Jennys bei RTL schon mehr Sendezeit als die entblößten Brüste von Laura Müller", twitterte er und griff gleich die neue Playboy-Ausgabe auf, die wegen des aktuellen Covergirls in aller Munde ist. Ein anderer Zuschauer schrieb: "Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Bachelor in den nächsten Sendungen keine Gefahr von Namensverwechselungen, wenn er die richtigen Kandidatinnen behält."

Auch Bastis äußeres Erscheinungsbild spielte im Internet wieder eine Rolle. Schon im Vorfeld haben einige Fans des Profisportlers eine optische Ähnlichkeit zu Fußballtorwart Manuel Neuer (33) festgestellt. Daraufhin witzelte ein Anhänger der Show: "Ist Manuel Neuer eigentlich der neue Bachelor bei RTL? Muss der nicht im Trainingslager mit dem FC Bayern München in Doha sein?"

Foto: TVNOW Die 22 Single-Ladys von "Der Bachelor" 2020

TVNOW Jenny-Fleur Kuiper, Bachelor-Kandidatin

Collage: TVNOW, Getty Images / Alexander Hassenstein Collage: Sebastian Preuss und Manuel Neuer

