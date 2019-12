Am achten Januar ist es soweit: Das beliebte deutsche Kuppel-Format Der Bachelor geht in die mittlerweile zehnte Runde. Der Münchner Profi-Kickboxer Sebastian Preuss ist 2020 der zugehörige Rosenverteiler. Auch dieses Mal setzt die Produktion wieder auf 22 liebeshungrige Single-Damen, die in mehreren Folgen die Möglichkeit bekommen, um die Gunst des Bachelors zu kämpfen. Wie für das Format üblich, wurde vorab ein Strand-Shooting mit den Mädels gemacht – wer hat da wohl die heißeste Figur?

Auf den ersten Blick fällt auf: fast alle Kandidatinnen haben Modelmaße und jede kann sich definitiv am Strand sehen lassen. Das wird wohl keine leichte Wahl für Junggeselle Sebastian. Beim diesjährigen Casting hat sich RTL wieder richtig ins Zeug gelegt. So sind auch bekannte Gesichter unter den Rosenladys wie zum Beispiel Jessica Fiorini von Love Island oder auch Wioleta Psiuk, die vor ein paar Jahren Kandidatin bei Germany's next Topmodel war. Ein besonderes Highlight in dieser Staffel ist die Teilnahme von Zwillingen. So kämpfen die Schwestern Laureen Pallmann und Isabelle Pallmann bald um denselben Mann.

Anhand der Optik kann Sebastian also sicher keine große Vorauswahl treffen, da alle 22 Teilnehmerinnen sich am Strand perfekt in Szene setzen können. Jetzt seid ihr gefragt. Welches Girl überzeugt euch im Strand-Setting am meisten? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

TVNOW/Arya Shirazi Anna Mildenberger, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Birgit Schenkermayr, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Denise-Jessica König, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Desiree Zurga, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Diana Kaloev, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Isabelle Pallmann, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Jennifer Rath; Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Jenny Schneider, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Jenny Thiede, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Jenny Jasmin Wegner, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Jessi Fiorini, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Jessica Brauns, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Judith Diaz Caballero, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Laureen Pallmann, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Leah Marie Kruse, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Linda Reschke, Bachelor-Kandidatin

TVNOW/Arya Shirazi Michele Stradomska, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Natali Vrtkovska, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Rebecca Elisa Hüttemann, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Vanessa Guida, Bachelor-Kandidatin 2020

TVNOW/Arya Shirazi Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020



