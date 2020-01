Bachelor Sebastian Preuss (29) vergibt seinen ersten Kuss! Schon beim Trailer zur aktuellen Folge des Dating-Formats konnte einem als Fan nicht entgehen, dass heute die ersten Zärtlichkeiten ausgetauscht werden. Bei einem romantischen Zweierdate wollte der Münchner die Zeit mit Jenny-Jasmin Krause Wegner genießen. Statt harmonischer Gespräche packte dieses allerdings ein Streitthema an – und befragte Basti zu Konkurrentin Denise-Jessica. Hat sich das auf die Stimmung und letztendlich auf die Chance auf einen ersten Kuss ausgewirkt?

"Ich dachte eigentlich, dass das Date gleich beendet ist", gab die Kölnerin in der Show zu. Weil den Rosenverteiler und ihre blonde Mitstreiterin eine gemeinsame Vorgeschichte verbindet, hatte Jenny genau wissen wollen, was zwischen den beiden gelaufen war. Der 29-Jährige empfand das als ziemlich unpassend und konnte nicht verstehen, warum seine Date-Partnerin mit dem ernsten Thema offenbar den Abend ruinieren wollte. "Die Frage ist: Was spielt das in unserem Kennenlernen jetzt für eine Rolle?", fragte er.

Eine zweite Chance gab es für die Zollbeamtin allerdings trotzdem. Als die beiden den Abend beim Kuscheln in der Hängematte ausklingen ließen, tauschten sie nicht nur tiefe Blicke aus – sondern auch den ersten Kuss der diesjährigen Staffel. "Es war Vollmond am Meer, ich hatte so etwas noch nie in meinem Leben. Dann dachte ich mir: Küsse ich sie mal einfach und schau', was sich ergibt", begründete der TV-Charmeur die innigen Zärtlichkeiten.

