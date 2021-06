Steht die Fußballeuropameisterschaft 2021 etwa unter keinem guten Stern? Erst vor wenigen Tagen wurde das Großevent mit dem ersten Spiel in Rom eröffnet – und schon kurz darauf kam es zum ersten Zwischenfall. Beim Match zwischen Dänemark und Finnland war Christian Eriksen plötzlich zusammengebrochen und musste sogar reanimiert werden. Nach diesem Schreckmoment kam es jetzt zum nächsten Schock: Während eines weiteren Vorrundenspiels fiel ein Fan von der Tribüne.

Für die englische und die kroatische Nationalmannschaft hieß es am Sonntagnachmittag kämpfen: Die Teams von Harry Kane (27) und Luka Modrić (35) trafen in London aufeinander. Kurz nach dem Anpfiff passierte auf den Publikumsrängen des Wembley-Stadions ein fieser Unfall: Wie The Evening Standard berichtet, stürzte ein Fan von der Tribüne auf den Steinboden der Etage darunter. "Es schien, als brauchten die Ärzte ewig, um zu ihm zu kommen. Ein Mann neben uns, der das alles sah, weinte hemmungslos!", erinnert sich ein Augenzeuge.

Der verunglückte Fan wurde anschließend von den Sanitätern abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht – sein Zustand sei kritisch, heißt es. Die UEFA soll den Vorfall jetzt untersuchen und aufklären wollen, um Ähnliches in Zukunft zu verhindern.

Anzeige

Getty Images Die dänische Nationalmannschaft am 12. Juni 2021

Anzeige

Getty Images Ante Rebic und Tyrone Mings beim EM-Match von England gegen Kroatien, Juni 2021

Anzeige

Getty Images England-Fans beim EM-Spiel gegen Kroatien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de