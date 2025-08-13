So durchtrainiert ist "Der letzte Bulle"-Star Henning Baum

Henning Baum (52) sorgt derzeit mit beeindruckenden Fotos auf Instagram für Aufsehen. Der Schauspieler zeigt sich darauf oberkörperfrei und präsentiert stolz seinen durchtrainierten Körper, der ihn bei seinen Fans zum Gesprächsthema macht. Zu seiner beeindruckenden körperlichen Verfassung äußert sich Henning nun ausführlich gegenüber Bild: "Es gibt keine Zauberformel für den perfekten Körper. Das Wunder ist, kontinuierlich dranzubleiben und auf seinen Körper zu hören."

Hinter seiner beeindruckenden Physis steckt jedoch mehr als nur Ehrgeiz im Fitnessstudio. Laut Henning trainiert er drei- bis fünfmal pro Woche etwa eine Stunde und verlässt sich dabei auf sein Gespür, welche Übungen seinem Körper guttun. Dabei betont er, wie wichtig die Balance zwischen Training und Erholung ist. "Die Ruhetage sind genauso wichtig wie die Trainingstage. Wer sich keine Zeit zum Ausruhen gibt, wird keinen Erfolg haben, sondern irgendwann aufgeben", erklärt er weiter. Zudem sieht er eine Verbindung zwischen körperlicher und geistiger Stärke: "Jede körperliche Transformation ist auch eine geistige. Denn du musst mental die Voraussetzungen schaffen, um deinen Körper dauerhaft zu transformieren. Das eine geht nicht ohne das andere." Diese Einstellung trägt offenbar wesentlich zu seinem Fitness-Erfolg bei.

Doch Henning konzentriert sich nicht nur auf den Körper, sondern ist auch bald wieder in seiner Paraderolle als Mick Brisgau auf den Bildschirmen zu sehen. Im Winter wird eine neue Staffel von "Der letzte Bulle" sowohl bei Amazon Prime als auch bei Sat.1 zu erleben sein, wie Henning bestätigt. Abenteuerlich, stark und charmant – das sind die Eigenschaften, die er nicht nur in Sachen Fitness, sondern auch als Schauspieler verkörpert.

Henning Baum, Schauspieler

Schauspieler Henning Baum im Dezember 2023

Henning Baum, Film-Darsteller

