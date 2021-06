Es war ein Schockmoment für ihn! Maurice Čović steht zurzeit bei den Profis des Berliner Bundesligisten Hertha BSC unter Vertrag. Auf dem Trainingsplatz fehlt der Kicker jedoch erst einmal: Denn von einer Leiter stürzte er durch eine Glasscheibe und zog sich dabei ernste Verletzungen zu. Der Profisportler musste aufgrund der schweren Schnitte sogar notoperiert werden! Jetzt meldete er sich mit einem Update bei seinen Fans.

In seiner Instagram-Story brachte Maurice seine Follower bezüglich seiner Gesundheit auf den neuesten Stand: "Ich habe beim Gardinenaufhängen 'nen Abflug ins Fenster gemacht und mir dabei drei Sehnen und 75 Prozent vom Nerv zerschnitten." Der Vorfall sei bereits ein paar Tage her, dennoch sei das Gefühl in den Fingern immer noch nicht zurückgekehrt. Der Noch-Vereinskollege von Weltmeister Sami Khedira (34) zeigte sich aber zuversichtlich.

Und auch seinen Humor hat Maurice bei dem Unfall offenbar nicht verloren. "Danke an meinen Schutzengel! Und falls ihr mal einen Handwerker braucht, ruft bitte nicht mich an", schrieb er zu dem Bild, das einen Verband um seine Hand und deutlich sichtbare Blutspuren auf seinen grauen Shorts zeigte.

Instagram / maurice_covic Maurice Čović im Trainingslager in Österreich

Getty Images Maurice Čović im Zweikampf bei einem Testspiel im August 2019

Instagram / maurice_covic Maurice Čović im Sommer 2019

