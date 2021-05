Sami Khedira wird seine Stollenschuhe schon bald zum letzten Mal schnüren. In den vergangenen Jahren war der Fußballprofi immer wieder gesundheitlich stark angeschlagen. Im Jahr 2019 musste er sich sogar einer Herz-OP unterziehen, feierte aber schließlich wieder sein Comeback auf dem Rasen bei Juventus Turin. Erst im Februar 2021 wechselte der Kicker dann wieder zurück in die Bundesliga zum Hertha BSC. Doch nun verkündete Sami: Er hängt seine Profikarriere an den Nagel.

In einer Medienrunde in Berlin gab der 34-Jährige sein Karriere-Aus bekannt, wie Bild berichtet. "Heute ist ein schwerer Tag, es fällt mir persönlich sehr schwer, weil ich sagen möchte, dass am Samstag um 17.15 Uhr meine Karriere bei Hertha BSC und auch meine Fußballkarriere enden wird", offenbarte der Sportler. Zwar sei das ein harter Schritt, doch die 15 Jahre Profifußball hätten Spuren hinterlassen. "Ich muss aber ehrlich sein, in welchem Zustand ich bin und was ich noch leisten könnte", gab sich der Mittelfeldspieler bedauernd.

Inzwischen könne er den Anspruch, den er an sich selbst stelle, nicht mehr erfüllen. "Ich bin felsenfest überzeugt, dass das der richtige Schritt ist", versicherte Sami. Letztendlich überwiege die Dankbarkeit für alles, was er erleben durfte und für all die Stationen seiner Karriere. "Für mich war und ist Fußball alles", betonte der DFB-Star.

Getty Images Sami Khedira, Fußballer

Zuma Press / Zuma Press / ActionPress Sami Khedira, Fußballer

Getty Images Sami Khedira, Fußballer

