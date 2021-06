Das geht eindeutig in die falsche Richtung! Für Mats Hummels (32) ist heute gleich in doppelter Hinsicht ein großer Abend: Zum einen steht der Kicker seit Langem zum ersten Mal wieder bei einem Länderspiel in der Startelf. Zum anderen ist heute sein Hochzeitstag, den er mit Cathy (33) zusammen im Stadion feiert. Dabei hatte die Beauty einen besonderen Wunsch – und genau der ist jetzt in großer Gefahr!

Auf Instagram hatte Cathy nämlich verlauten lassen, dass ihr größter Wunsch zum Ehe-Jubiläum ein Sieg der deutschen Mannschaft wäre. Doch in der 20. Spielminute bringt ausgerechnet ihr Mats diesen Traum in ganz weite Ferne: Er grätscht in eine Hereingabe rein und bugsiert den Ball zur französischen Führung ins eigene Tor! Damit hat der Profi von Borussia Dortmund auch in romantischer Hinsicht ein echtes Eigentor geschossen.

Kurz vor dem Anpfiff zeigte sich die Influencerin noch optimistisch: Cathy postete ein Bild, das sie strahlend und mit Deutschlandfahne zeigt. Doch auch jetzt ist ja noch nichts verloren – genug Zeit, den Fauxpas ihres Gatten auszubügeln, bleibt den Jungs ja!

