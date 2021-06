Jennifer Lopez (51) feiert den Ehrentag ihrer Schwester Lynda! Die Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Journalistin sind schon seit dem Wochenende in vollem Gange: Nachdem die beiden vor wenigen Tagen mit Ben Affleck (48) und den Kindern der Sängerin bei einem gemütlichen Dinner in Malibu gesichtet wurden, ging die Sause jetzt offenbar weiter: Im Craig's Restaurant in West-Hollywood hielt J.Lo eine herzergreifende Rede für Lynda – und vergoss dabei sogar die ein oder andere Träne!

In ihrer Instagram-Story teilte die 51-Jährige jetzt einige Clips und Fotos vom Ehrentag der Autorin. Während der Ansprache wurde die Zweifach-Mutter sichtlich emotional. "Wir werden einfach immer füreinander da sein", erklärte sie den Tränen nahe und legte dabei den Arm um Lynda. "Ich bin so glücklich, dich als meine kleine Schwester zu haben und als meine beste Freundin seit 50 Jahren", schwärmte Jennifer.

Auch auf ihrem Instagram-Account machte die "On The Floor"-Interpretin klar, wie wichtig die 50-Jährige für sie ist. J.Lo widmete ihr einen zuckersüßen Beitrag und drückte darunter ihre tiefe Zuneigung aus. "Meine kleine Schwester... Ich liebe dich! Du bist und warst immer meine beste Freundin", betonte sie unter anderem.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Schwester Lynda

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihrer Schwester Lynda

Instagram / lyndalopez08 Jennifer Lopez mit ihrer Schwester Lynda und weiteren Freundinnen

