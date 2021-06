Machen Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) ihre Beziehung bald öffentlich? Seit Wochen ranken sich die Gerüchte um ein mögliches Liebescomeback zwischen der Sängerin und dem Schauspieler – und tatsächlich scheint es zwischen den beiden richtig ernst zu sein: Vor wenigen Tagen wurden die zwei Turteltauben küssend in einem Restaurant gesichtet! Jetzt wurden weitere Details über das Dinner bekannt: Sogar J.Los Zwillinge Emme (13) und Max David Muñiz (13) sollen zugegen gewesen sein...

Wie E! News jetzt berichtet, feierte die "On The Floor"-Interpretin mit ihren Liebsten an dem Abend im Sushi-Restaurant Nobu in Malibu den Geburtstag ihrer Schwester Lynda. Ben und Jennifer sollen einem Insider zufolge dabei total verliebt gewirkt haben. Auch um ihre Kids soll sich der 48-Jährige gut gekümmert haben. "Er war sehr engagiert und schien es zu mögen, mit ihnen herumzuhängen. [...] Er hat die ganze Nacht gelächelt und schien sehr glücklich mit der Familie zu sein", meinte die Quelle zu wissen.

Auch sonst scheint es dem "Justice League"-Darsteller sehr wichtig zu sein, ein gutes Verhältnis mit den Angehörigen seiner Auserwählten zu haben. Wenige Tage vor dem Restaurantbesuch wurde er mit J.Los Mutter Guadalupe in einem Hotel in Las Vegas gesehen. Offenbar besuchte die 75-Jährige ihn dort bei Dreharbeiten zu einem neuen Film.

Instagram / jlo Jennifer Lopez mit ihren Kindern

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

