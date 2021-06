Süße Liebes-News von Viviane Geppert (30)! Nach ihrem Einstieg ins TV-Business als ein Heidi Klum (48)-Schützling mauserte sich die Blondine schnell zu einer beliebten Moderatorin. Unter anderem führt sie für ProSieben durch die beiden Boulevard-Formate "taff" und "red! Stars, Lifestyle & More". Über ihr Privatleben ist dagegen nicht allzu viel bekannt. Jetzt verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ganz überraschend: Ihr wurde ein Ring an den Finger gesteckt.

Auf Instagram verkündete Viviane nun voller Freude, dass sie sich verlobt hat. "Jemand ganz besonderes hat mich zum glücklichsten Mädchen im Universum gemacht. Ich habe Ja gesagt", schrieb die Blondine in einem Bildbeitrag. Auf den zugehörigen Fotos sieht man die Moderatorin mit ihrem Ring in einer Strandkulisse. Auf einer der Aufnahmen kann man sogar ein bisschen Rücken und die Schulter ihres Verlobten sehen. Mehr ist über den Liebsten der Beauty nicht bekannt.

Vivianes "taff"-Kollegin Rebecca Mir (29) ist eine der ersten Gratulantinnen unter dem Verlobungs-Post. "Herzlichen Glückwunsch", schrieb die Frau von Massimo Sinato. Dem schlossen sich unter anderem Jennifer Knäble (41) und Motsi Mabuse (40) an.

Anzeige

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert mit ihrem Verlobten

Anzeige

Getty Images Viviane Geppert, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Viviane Geppert, 2020 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de