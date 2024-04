Sie ist der "The Masked Singer"-Rategast in der vierten Show

Sie wird das Rateteam unterstützen! The Masked Singer steckt aktuell ganz Deutschland mit dem Ratefieber an. In der Jubiläumsstaffel versuchen Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) den vermummten Stars auf die Schliche zu kommen. In der vierten Show bekommen sie dabei besondere Unterstützung! "Dieses Gesicht kennen wir doch: Unser Rategast in der nächsten Show ist Viviane Geppert (32)! Meint ihr, Viviane konnte bereits hinter der Bühne ein paar Insidertipps einholen, mit denen sie das Rateteam unterstützen kann?", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung.

Die ProSieben-Moderatorin ist keine Unbekannte in der Welt von "The Masked Singer". Zwar saß sie bisher noch nicht selbst im Rateteam oder performte auf der großen Showbühne, doch im Anschluss der Sendung plaudert sie vor laufender Kamera noch einmal mit dem demaskierten Promi und dem Rateteam. Diese Stellung hatte damals Annemarie Carpendale (46) aber nicht davon abgehalten, vor ihrem Moderationsauftritt die Fans im Teddy-Kostüm in Staffel fünf an der Nase herumzuführen.

Womöglich steckt Vivi in den kommenden Sendungen also vielleicht doch noch unter einem Kostüm? Immerhin steckt unter dem Mysterium in jeder Show ein anderer Star. Bislang entpuppte sich die geheimnisvolle Maske als Rolando Villazón (52), Giovanni Zarrella (46) und Stefanie Heinzmann (35).

Getty Images Viviane Geppert bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Mysterium bei "The Masked Singer"

