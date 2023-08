Wie süß! Neu-Mama Viviane Geppert genießt Strandtag mit Baby

Sie geht in ihrer neuen Rolle total auf! Im Januar hatte Viviane Geppert (32) freudig verkündet, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Im Juni hatte das gespannte Warten dann ein Ende: Ihr kleiner Sohnemann Luka erblickte gesund und munter das Licht der Welt. Seither gibt die Moderatorin gelegentlich Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama – und nun postet Viviane süße Fotos von einem Ausflug mit ihrem Wonneproppen!

Auf Instagram teilt die 32-Jährige jetzt neue Schnappschüsse von ihrem Söhnchen – und die sind total niedlich! Auf einem der Bilder posiert die frisch gebackene Mama vor einer traumhaften Strandkulisse mit dem kleinen Luka im Arm für die Kamera. Auf einem zweiten schaut das Duo hingegen in die Ferne Richtung Sonnenuntergang. Dem Beitrag fügt Viviane schlichtweg ein flammendes Herz-Emoji hinzu.

Vor einigen Wochen gab die TV-Bekanntheit bereits einen putzigen Einblick in ihren aktuellen Alltag. Auf einem Foto im Netz lächelt Viviane leicht in die Kamera, während sich der kleine Luka total niedlich an sie schmiegt. "Den ganzen Tag kuscheln", schwärmte sie darunter.

Anzeige

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert im März 2023

Anzeige

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert mit ihrem Sohn, August 2023

Anzeige

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert mit ihrem Baby

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de