Viviane Geppert (28) ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken! Seit 2016 moderiert die blonde Schönheit an der Seite von Daniel Aminati (46), Thore Schölermann (35) oder Christian Düren das beliebte Vorabendmagazin "taff". Doch hat die gebürtige Wiesbadenerin bei so viel Fernseherfahrung überhaupt noch Lampenfieber, wenn sie mal andere Projekte moderiert? Im Promiflash-Interview erzählte Viviane, dass Nervosität einfach zu ihrem Job dazu gehört!

Promiflash traf die 28-Jährige vor wenigen Wochen am Rande der Bunte New Faces Awards. Bereits zum dritten Mal führte Vivi mit ihrem Charme durch die Verleihungsgala – ist sie trotzdem vorher noch nervös? "Ich habe schon noch Nervosität. Ich glaube, das ist auch wichtig – um Leistung abzurufen, muss man ein bisschen Adrenalin haben, ein bisschen nervös sein", erklärte die Beauty offen im Gespräch. Bei ihren Daily-Formaten wie "taff" oder "red." habe das TV-Gesicht keine Aufregung mehr – bei großen Abendveranstaltungen sei das aber immer noch etwas anders.

Mittlerweile hat Vivi aber auch schon ordentlich Film- und Serienluft geschnuppert. Die Wahl-Münchnerin spielte bereits in "jerks." oder in der Sat.1-Komödie "Abi '97" mit. Lust auf mehr hat sie alle Male! "Das hat mir aber unfassbar viel Spaß gemacht und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das der Beginn von mehr ist", erzählte sie Promiflash über ihr damaliges Movie-Debüt an der Seite von Tom Beck (41).

Instagram / viviane.geppert Christian Düren und Viviane Geppert, "taff"-Moderatoren

Anzeige

Getty Images Viviane Geppert, TV-Gesicht

Anzeige

Getty Images Viviane Geppert, Fernsehbekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de