Viel kuscheln: Viviane Geppert teilt erstes Foto mit Baby!

Viviane Geppert (31) schwebt im Mama-Glück! Im Januar hatte die Moderatorin verraten, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Vor wenigen Tagen war es dann auch schon so weit: Ihr kleiner Sohn erblickte das Licht der Welt. Der Wonneproppen hört auf den süßen Namen Luka und ist der ganze Stolz von Viviane und ihrem Mann Dusan. Nun teilte die frisch gebackene Mama einen ersten Schnappschuss mit ihrem Sohnemann!

Via Instagram gab die 31-Jährige nun einen putzigen Einblick in ihren aktuellen Alltag. Der besteht augenscheinlich aus ganz viel Kuscheln. Auf dem Foto lächelt Viviane leicht in die Kamera, während sich der kleine Luka total niedlich an sie schmiegt. "Den ganzen Tag kuscheln", schwärmte die TV-Bekanntheit zu der Aufnahme.

Viviane wirkt derzeit total entspannt. Auch in ihrer Schwangerschaft war das der Fall gewesen. "Ich bin eigentlich ganz entspannt, hatte eine tolle Schwangerschaft und ich versuche, mich nicht verrückt zu machen", hatte die Beauty damals im Netz berichtet.

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert mit ihrem Mann Dusan

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert und ihr Kind halten Händchen

Instagram / viviane.geppert Viviane Geppert im März 2023

