Millionen Zuschauer haben Um Himmels Willen verabschiedet. Am vergangenen Dienstag flimmerte die allerletzte Episode der erfolgreichen ARD-Serie über die Bildschirme. Nach 20 Staffeln und fast 20 Jahren fiel vor Kurzem die letzte Klappe bei der Serie rund um das fiktive Kloster Kaltenthal. Zuletzt hatte das Format mit sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen. Die Finalfolge konnte nun allerdings wieder satte Quoten einfahren – und das trotz EM-Konkurrenz.

Der allerletzte Auftritt von Fritz Wepper (79) als Wolfgang Wöller wurde am selben Abend ausgestrahlt wie das erste EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft – quotentechnisch also harte Konkurrenz. Wie DWDL berichtet, konnte "Um Himmels Willen" trotzdem noch 4,44 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme locken. Damit kommt die Serie zwar längst nicht an frühere Spitzenwerte von bis zu acht Millionen Zuschauern heran, mit 15,3 Prozent Marktanteil konnte aber dennoch ein solider Wert erreicht werden.

Den Darstellern fiel der Abschied von der Kultserie nach all diesen Jahren natürlich nicht leicht. "Es wurde wirklich viel geweint. Ich habe Champagner ausgegeben und wir standen noch zusammen und haben etwas am Set gegessen", erzählte Schauspielerin Janina Hartwig (60) in einem Interview über das Drehende.

Wiese/face to face/ActionPress Der Cast von "Um Himmels Willen"

Das Erste Janina Hartwig und Fritz Wepper bei "Um Himmels Willen"

Getty Images Janina Hartwig beim Filmfest München, 2016

