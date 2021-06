Welcher Fußballstar hat das größte Vermögen? Bei dieser Frage kommt vielen Fans wahrscheinlich als Erstes der Name Cristiano Ronaldo (36) in den Sinn. Schließlich hat der Portugiese im vergangenen Jahr sogar die Milliardenmarke geknackt. Neben seinem Millionengehalt als Starkicker verdient der Juventus-Turin-Stürmer außerdem an etlichen Werbedeals. Doch verglichen mit dem Vermögen eines seiner Kollegen, ist das noch gar nichts. Der wohlhabendste Fußballer der Welt ist tatsächlich Faiq Bolkiah (23)!

Bei dem Mittelfeldspieler, der gerade erst vom englischen Verein Leicester City zum portugiesischen C.S. Marítimo wechselte, handelt es sich um den Neffen des Sultans von Brunei. Der 23-Jährige ist also ein waschechter Royal – mitsamt passendem Bankkonto. Wie The Sun berichtet, wird das Vermögen seiner Familie auf über 15 Milliarden Euro geschätzt. Auf diesem Reichtum ausruhen will Faiq sich aber offenbar nicht. Seit seiner Jugend trainiert er hart für seinen Fußballtraum – und das, obwohl der Profisportler im absoluten Luxus aufgewachsen ist. Als sein Vater Jefri Bolkiah, der Prinz von Brunei, seinen 50. Geburtstag feierte – Faiq war damals erst sieben – engagierte er kurzerhand Michael Jackson (✝50) für ein Privatkonzert. Den Gig ließ er sich umgerechnet satte 14,5 Millionen Euro kosten. Außerdem ließ Faiqs Papa zu diesem Anlass gleich ein brandneues Stadion errichten, in dem der King of Pop für ihn auftreten konnte.

Von seinen Eltern sei er immer bei seinen Fußballplänen unterstützt worden, erzählte Faiq einmal in einem Interview – und das mit Erfolg. In seiner Heimat Brunei spielte er schon sechs Mal in der Nationalmannschaft und konnte dabei sogar ein Tor erzielen.

Anzeige

Getty Images Hassanal Bolkiah, der Sultan von Brunei in London, 2020

Anzeige

Instagram / fjefrib Faiq Bolkiah, der Neffe des Sultans von Brunei

Anzeige

Getty Images Jefri Bolkiah in Bandar Seri Begawan, 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de