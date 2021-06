Blieb das Liebesleben von Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) während der Schwangerschaft auf der Strecke? Die ehemalige Bachelorette und ihr Verlobter sind im Mai erstmals Eltern geworden. Die kleine Hailey-Su stellt das Leben ihrer frischgebackenen Eltern ganz schön auf den Kopf. Vor allem Mama Jessi hält ihre Fangemeinde regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben als Neu-Mama auf dem Laufenden. Doch die Fans interessierte noch etwas anderes: Hatte das Paar während der Schwangerschaft weiterhin Sex?

Diese pikante Frage beantwortete Johannes kürzlich in einem ausführlichen Q&A auf Instagram. Eigentlich war die Frage ganz allgemein gestellt: "Ist Sex während der Schwangerschaft möglich?" Aus der Antwort des ehemaligen Promi Big Brother-Teilnehmers konnte man allerdings zwischen den Zeilen vieles ablesen: Johannes antwortete mit "Ja" und fügte ein cooles Sonnenbrillen-Emoji hinzu. Scheint, als hätten er und seine Liebste die Zeit vor Haileys Ankunft noch umfassend genutzt.

Wie der Neu-Papa außerdem verriet, schläft das Neugeborene bereits in einem eigenen Zimmer. Er schlafe nachts sehr tief, was er der Verwendung von CBD-Öl verdanke. Jessi hingegen klagte kürzlich über einen immensen Schlafmangel, seit ihr kleines Mädchen da ist: "Ich lächle, aber mir geht's so dreckig. Ich bin so fertig, die Nacht war hart."

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de