Jessica Paszka (31) sehnt sich offenbar nach einer erholsamen Nacht! Im Mai hat sich das Leben der ehemaligen Bachelorette und ihres Partners Johannes Haller (33) komplett verändert: Ihre Tochter Hailey-Su erblickte das Licht der Welt. Das kleine Mädchen hält seine stolzen Eltern ordentlich auf Trab. Dabei kommt der Schlaf der frischgebackenen Mama besonders kurz: Durch die noch unruhigen Nächte ihrer kleinen Prinzessin leidet Jessi unter Schlafmangel!

"Ich lächle, aber mir geht's so dreckig. Ich bin so fertig, die Nacht war hart", teilte Jessi ihrer Community in ihrer Instagram-Story mit. Obwohl sie bereits einige Stunden auf den Beinen sei, habe sie es noch nicht geschafft, sich ein Outfit für den Tag zu suchen, sondern zeigt sich stattdessen im gemütlichen Bademantel. "Hailey braucht einfach aktuell meine Nähe, ich hab das Gefühl, sie will mich einfach gar nicht loslassen", erklärte die Neu-Mama. Das sei zwar einerseits total schön, andererseits fehle Jessi dadurch aber auch nachts der Schlaf.

"Mein Schlafmangel ist enorm, weil die Nächte echt kurz sind", gab die Beauty offen zu. Während ihr Liebster gefühlt im Tiefschlaf neben ihr liege, werde die 31-Jährige von jedem Geräusch direkt wach. In Zukunft will Jessi die Schlafphasen ihrer kleinen Maus am Tag nutzen, um selbst ein Päuschen einzulegen. Trotz aller Umstände bleibt die Influencerin allerdings optimistisch: "Es kommen bestimmt bessere Nächte auf mich zu!"

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka mit Tochter Hailey-Su

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

