Welche Promis lösen Dieter Bohlen (67) ab? Im April war bekannt geworden, dass der Poptitan von nun an nicht mehr bei Das Supertalent zu sehen sein wird. Seitdem wird immer wieder darüber spekuliert, wer wohl hinter dem neuen Jurypult sitzen wird. Nachdem kürzlich bereits der Fußballstar Lukas Podolski (36) als neuer Juror gehandelt wurde, folgt nun die nächste Überraschung: Hape Kerkeling (56) soll Dieter angeblich bei der Show ersetzen!

Im April hatte RTL bereits angekündigt, dass der Comedian zukünftig wieder des Öfteren im Fernsehen zu sehen sein werde. Wie Bild nun berichtet, könnte er eventuell als Chefjuror bei dem beliebten Format eingesetzt werden. Dafür sprechen würde jedenfalls, dass der Schauspieler selbst über jahrelange TV-Erfahrung verfügt – und sich in den vergangenen Jahren dadurch ein positives Image aufgebaut hat. Da der Sender sowieso familienfreundlicher werden will, könnte es also durchaus sein, dass Hape in die Fußstapfen von Dieter treten wird.

Allerdings gibt es auch einige Argumente, die gegen die Gerüchte sprechen. Wie ein Insider gegenüber der Zeitung verraten hat, dreht der 56-Jährige angeblich für den Sender bereits an einer Doku über Zwergstaaten. Außerdem sollte er im Jahr 2011 bereits Thomas Gottschalks (71) Nachfolger bei Wetten, dass..? werden. Damals hatte er jedoch abgelehnt.

Getty Images Lukas Podolski auf einer Fußball-Pressekonferenz in Dortmund im Jahr 2017

Getty Images Dieter Bohlen, Komponist

Getty Images Hape Kerkeling, Comedian

