Dreharbeiten für neue Komödie mit Hape Kerkeling starten

Die Dreharbeiten zur neuen Komödie "Extrawurst" sind gestartet – und kein Geringerer als Hape Kerkeling (60) führt das Star-Ensemble an. Gemeinsam mit Christoph Maria Herbst (59) und Fahri Yardim (44) steht der beliebte Komiker seit April in Nordrhein-Westfalen vor der Kamera. In weiteren Rollen sind Friedrich Mücke (44) und Anja Knauer (46) zu sehen. Der Film basiert auf dem erfolgreichen Theaterstück von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob und wird von "Trautmann"-Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszeniert. Bis Ende Mai sollen die Dreharbeiten laut Studiocanal abgeschlossen sein. Kinofans dürfen sich bereits auf den 15. Januar 2026 freuen – dann soll der Film auf die Leinwand kommen.

Im Mittelpunkt der Culture-Clash-Komödie steht eine hitzige Debatte in einem idyllischen Tennisclub: Es geht um die Anschaffung eines zweiten Grills – exklusiv für ein türkisches Mitglied des Clubs, um dessen religiöse Essgewohnheiten zu berücksichtigen. Was als vermeintlich harmlose Idee beginnt, eskaliert schnell zu einem amüsanten, aber auch bissigen Schlagabtausch voller Vorurteile, Missverständnisse und kultureller Eigenheiten. Mit den Drehbuchautoren Dietmar und Moritz, die auch an der erfolgreichen Serie "Stromberg" mitwirkten, dürfte "Extrawurst" nicht nur Lacher, sondern auch Nachdenklichkeit auslösen.

Für Hape markiert dieses Projekt ein weiteres Highlight seiner beeindruckenden Karriere. Der Comedian, der sich in den vergangenen Jahren mehr auf filmische Projekte konzentrierte, ist für seinen feinen Humor und seine außergewöhnliche Wandlungsfähigkeit bekannt. Freunde und Kollegen schätzen ihn nicht nur für sein Talent, sondern auch für seine Bodenständigkeit und warmherzige Art. Nachdem Hape sich über eine Dekade aus dem Showgeschäft zurückgezogen hatte, feierte er 2021 sein Comeback und ist seither wieder regelmäßig auf der Leinwand und im TV zu sehen. Mit "Extrawurst" betritt er erneut das Terrain der Satire – ein Genre, in dem er seit Jahrzehnten Zuhause ist.

Getty Images Christoph Maria Herbst im Dezember 2024

Getty Images Hape Kerkeling im Februar 2005

