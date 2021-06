Alexandra Cane (30) will mit ihrem neuen Beruf Gutes tun und anderen helfen. Im Jahr 2018 wurde die Visagistin durch die vierte Staffel der britischen Version von Love Island bekannt. Ende des vergangenen Jahres gründete sie schließlich ihre Marke für Sportbekleidung mit dem Namen Mila Tribe. Allerdings sehnte sich die Britin offenbar nach noch größeren Herausforderungen! Kürzlich gab die TV-Schönheit nämlich bekannt, dass sie ihre Karriere im Fernsehen beenden würde, um sich zur Trauma-Heilerin ausbilden zu lassen.

Die 30-Jährige gab ihren Karrierewechsel kürzlich via Instagram bekannt. "Ich arbeite derzeit daran, Coach für natürliche Körperheilung und Heilerin für Traumata zu werden", erklärte die ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin lächelnd. In ihrer Story sprach die brünette Schönheit zudem offen über die Erfahrungen, die sie selbst in der Vergangenheit mit Traumata gemacht haben soll. Innerhalb eines Jahres seien vier von Alexandras Familienmitgliedern verstorben und dann seien sowohl ihre Mutter als auch ihr damaliger Freund an Krebs erkrankt, offenbarte sie.

Nach ihrer Teilnahme bei der britischen Datingshow sei ihr Leben außerdem zeitweilig außer Kontrolle geraten. Alexandra gestand ihrer Community, dass sie sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden und selbstmordgefährdet gewesen sei, nachdem sie mit Alkoholismus zu kämpfen hatte. Diese Zeit benennt sie dabei als die "verwirrendsten [und] prüfendsten Jahre meines Lebens". Deshalb wolle sie nun anderen bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse helfen.

Instagram / alexandralouise__ Alexandra Cane im Januar 2021

Instagram / alexandralouise__ Alexandra Cane im Juni 2021

Instagram / alexandralouise__ Alexandra Cane im November 2020

