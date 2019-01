Bei diesen Bildern vergeht einem der Wunsch nach einer Schönheits-OP! Love Island-Star Alexandra Cane hat sich unters Messer gelegt. Die 27-Jährige wollte ihre Narben loswerden, die nach einer Hauterkrankung entstanden waren. Doch nicht nur die Behandlung selbst war schmerzhaft, die britische Visagistin muss noch eine Weile mit den dramatischen Folgen des Eingriffs leben. Ihre aktuellen Pics auf Instagram könnten aus einem Horrorfilm stammen!

Die Gesichtsbehandlung mit CO2 habe sie fast 3.000 Pfund gekostet, umgerechnet etwa 3.300 Euro, berichtet der britische Mirror. In ihrer Instagram-Story zeigte Alexandra ihre wunde Haut kurz nach dem Eingriff: "Es sieht ziemlich blutig aus", schreibt sie dazu. Wie sie weiter verrät, bildet sich Schorf über den Wunden, aber das müsse so sein. "Am meisten schmerzt der Bereich um die Augen, aber der Rest meiner Haut fühlt sich ziemlich gut an." In ihrer aktuellen Insta-Story postet die 27-Jährige ein Bild, auf dem es so aussieht, als habe sie das Gröbste inzwischen überstanden. Dennoch könne es bis zu fünf Monate dauern, bis ihre Haut vollständig geheilt ist.

Wie Alexandra weiter erklärt, müsse sie nun schmerzhafte Schwellungen ertragen, die sie halb blind machen. In ihrer Story schrieb sie: "Ich habe geweint, weil mir nicht klar war, wie geschwollen mein Gesicht sein würde."

Instagram / alexandralouise__ Alexandra Cane, "Love Island"-Star

Instagram / alexandralouise__ Alexandra Cane, TV-Star

Getty Images Alexandra Cane. Realitystar

