Zwischen Mischa Mayer (29) und Samantha Abdul (31) könnte es wohl kaum besser laufen! Der Love Island-Star und die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin sind seit wenigen Monaten ein Paar – trotzdem scheint es zwischen den beiden schon ziemlich ernst zu sein: So hat Mischa bereits Sams Sohn Ilja kennengelernt, mit dem er sich bestens zu verstehen scheint. Schon bald wollen die drei offenbar auch unter einem Dach wohnen!

Auf Instagram teilte Mischa nun eine Reihe von Bildern, die ihn mit seiner Liebsten und ihrem Sohn bei einem Strandtag zeigen – in der Bildunterschrift spricht er sogar von einem "Familienausflug". Die drei albern rum und wirken sehr glücklich. "Ich genieße einfach die Zeit in vollen Zügen mit meinen zwei Lieblingen", schwärmte der ehemalige Promi Big Brother-Kandidat. In Sam habe er die große Liebe gefunden, die sein Leben erfülle: "Ich bin dankbar, wie alles gekommen ist. Der Umzug nach Hamburg steht für mich auch schon fest." Damit würden die beiden dann auch ihre Fernbeziehung beenden – Mischa hat bislang in Köln gewohnt.

Sam scheint sich auf das Zusammenleben mit dem 29-Jährigen ebenfalls riesig zu freuen. "Wir sind gerade mehr als glücklich zusammen und sind total aufgeregt auf einen neuen Lebensabschnitt", kommentierte sie unter einem Bild, auf dem sie Mischas Hand hält.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer mit Samantha Abdul und ihrem Sohn Ilja im Juni 2021 in Hamburg

