Carl Nassib sorgt für einen historischen Moment in der US-amerikanischen Football-Welt! Der 28-Jährige steht bereits seit seiner Schulzeit auf dem Feld und spielt seit 2016 in der National Football League. Seit dem vergangenen Jahr ist der Zweimetermann bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag. Doch neben seinen beruflichen Erfolgen macht Carl nun mit seinem Privatleben auf sich aufmerksam: Als erster aktiver Spieler der NFL outete er sich jetzt als homosexuell!

In einem emotionalen Statement auf Instagram sprach der aus Pennsylvania stammende Defensive End jetzt erstmals über seine Sexualität: "Leider habe ich mich in den letzten 15 Jahren bis zu diesem Moment gequält. Aber seit Kurzem, dank meiner Familie und Freunde, ist es mir möglich, öffentlich und stolz zu sagen, dass ich schwul bin!" Carl dankte auch seinen Football-Kollegen und Trainern für deren Unterstützung – diese hätten ihn immer akzeptiert und respektiert: "Ich wäre nicht in der Lage gewesen, es ohne sie zu tun!" Für diese ehrlichen Worte wurde der Blondschopf in den Kommentaren mit Zuspruch und Liebe überhäuft.

Carl ist tatsächlich der allererste NFL-Spieler, der während seiner Karriere sein Coming-out feierte – zahlreiche andere Sportler wagten diesen Schritt erst nach ihrer Profi-Zeit. Zu ihnen gehört auch Colton Underwood (29): Der ehemalige US-Bachelor machte seine sexuelle Orientierung vor wenigen Monaten publik.

