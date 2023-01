Vergeben? Carl Nassib turtelt mit dänischem Schwimm-Profi!

Ist er möglicherweise verliebt? Im vergangenen Jahr sorgte Carl Nassib (29) mit seinem Privatleben für eine Menge Schlagzeilen. Als erster aktiver NFL-Star hatte er sich öffentlich als homosexuell geoutet – in Netz stellte er dazu klar, sich fortan nicht länger verstecken zu wollen. Diesbezüglich spekulieren die Fans des Sportlers schon seit Längerem über seinen Beziehungsstatus. Nun deutet vieles darauf hin, dass Carl tatsächlich vergeben ist!

In den vergangenen Monaten verbrachte Carl viel Zeit mit Søren Dahl (29) – der Däne ist Schwimm-Profi und nahm sogar schon bei Olympia teil. Via Instagram teilte der Hottie zuletzt immer wieder Schnappschüsse mit dem Profifootballer. Die jüngste Aufnahme zeigt die beiden vor dem Stadion der Tampa Bay Buccaneers – Arm in Arm posieren die beiden strahlend zusammen. Heißt das etwa, dass es zwischen den beiden gefunkt hat?

Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher noch nicht – zudem ist auf Carls Social-Media-Profil noch kein Bild mit Søren zu finden. Doch auf den Fotos, die der Schwimmer in den vergangenen Monaten immer wieder im Netz teilte, wirkten die beiden sehr vertraut. Auf einem Pic lehnt sich der NFL-Profi sogar ganz verschmust an den Dänen.

Instagram / kingkoper Søren Dahl im Juli 2019

Instagram / kingkoper Søren Dahl und Carl Nassib im August 2022

Instagram / kingkoper Søren Dahl und Carl Nassib im September 2022

