Footballer Carl Nassib verkündet Ende seiner NFL-Karriere

Carl Nassib kehrt der NFL den Rücken. Der Sportler schrieb in der US-amerikanischen Profi-Football-Liga nicht nur durch seine Leistungen Geschichte. 2021 feierte er als erster aktiver NFL-Spieler sein Coming-out. In seiner siebenjährigen NFL-Karriere hat er unter anderem für die Cleveland Browns und die Las Vegas Raiders auf dem Feld gestanden. Zuletzt spielte er bei den Tampa Bay Buccaneers. Doch nun zieht Carl einen Schlussstrich!

"Es war keine leichte Entscheidung. Das war es wirklich nicht", erzählte der 30-Jährige gegenüber People über das Ende seiner NFL-Karriere. Er spiele Football, seit er acht Jahre alt sei – diese Saison wäre in dem Sport seine 23. gewesen. Doch Carl hat andere Pläne: "Ich freue mich sehr darauf, das nächste Kapitel meines Lebens zu beginnen." Er habe bereits im vergangenen Jahr über einen Rückzug aus dem Profisport nachgedacht.

Carl hatte sich in der letzten Saison immer wieder dabei ertappt, wie er nach dem Training vor Ort blieb und an seiner App Rayze arbeitete. Die Anwendung soll Menschen mit gemeinnützigen Organisationen verbinden, die auf der Suche nach Freiwilligen und Spenden sind. "Ich habe das Gefühl, dass es meine Berufung ist und dass es das ist, was ich tun soll", erklärte der US-Amerikaner.

Anzeige

Getty Images Carl Nassib bei einem Spiel der Tampa Bay Buccaneers

Anzeige

Getty Images Carl Nassib, Ex-Profi-Footballer

Anzeige

Instagram / carlnassib Carl Nassib, Footballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de