Caroline Link geht von jetzt an wieder alleine durchs Leben. Die Regisseurin, die 2003 für ihren Film "Nirgendwo in Afrika" mit einem Oscar in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" ausgezeichnet worden war, konnte bis dato nicht nur mit ihrem beruflichen Erfolg glänzen – auch in ihrem Privatleben schien alles sehr harmonisch: Seit den 90ern war sie glücklich mit Filmemacher Dominik Graf, mit dem sie eine Tochter hat – jetzt ist zwischen den beiden jedoch alles aus und vorbei...

Von der Trennung berichtete Caroline jetzt in einem Gespräch mit dem Magazin Bunte. Dominik sei schon aus dem gemeinsamen Heim ausgezogen und lebe nun in München. Sie hätten aber nach wie vor guten Kontakt: "Wir stehen uns nicht nur privat sehr nah, wir schauen auch ähnlich auf unsere Branche", verriet die 57-Jährige. Ihr Ex gebe ihr nach wie vor Feedback zu beruflichen Ideen und sei für sie deshalb noch immer "ein sehr wichtiger und hilfreicher Gesprächspartner".

Für Caroline scheint die aktuelle Zeit dennoch sehr aufwühlend zu sein. Denn nicht nur ihr Verflossener zog bei ihr aus – in Kürze wird ihre Tochter in Frankreich leben: "Ich habe jetzt schon schlaflose Nächte, weil meine Tochter nach dem Abi für ein Jahr nach Paris geht", erzählte sie und erklärte, dass sie sich erst einmal an ihre "Rolle als Mutter im leeren Nest" gewöhnen müsse. "Solange jeder von uns glücklich ist, bin ich es auch", stellte Caroline jedoch zu Dominiks Auszug und dem bevorstehenden Umzug ihrer Tochter klar.

Getty Images Caroline Link, Regisseurin

Getty Images Caroline Link und Dominik Graf

Getty Images Oscar-Gewinnerin Caroline Link

