Yvonne Schröder erhielt nach der Entbindung ihres Babys eine Schocknachricht. Anfang Juni gab die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin bekannt, dass sie zum dritten Mal Mama geworden ist. Die schöne Blondine brachte einen Sohn zu Welt. Doch in ihrer Schwangerschaft hat die Beauty Höhen und Tiefen erlebt, und auch nach der Geburt kehrte für Yvonnes Familie zunächst keine Ruhe ein, denn: Sie hatte sich vor der Entbindung mit dem Coronavirus infiziert!

"Um es auf den Punkt zu bringen, ich wurde bei der Geburt positiv auf Corona getestet. Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir ging", wandte sich Yvonne mit ehrlichen Worten an ihre Community auf Instagram. In dem Moment, als ihr das Ergebnis des Coronatests mitgeteilt wurde, hielt sie ihr Baby im Arm. "Mir gingen so viele Gedanken durch den Kopf, was passiert mit dem Kleinen? Ich habe Panik bekommen. Ich habe nur geweint", ließ die Dreifach-Mama den Moment Revue passieren.

Zu dem Zeitpunkt habe man nicht gewusst, ob sich Yvonne am Anfang oder am Ende der Virusinfektion befand. Daraufhin habe sie auf jede körperliche Veränderung geachtet, jedoch bewusst nichts von der Corona-Infektion wahrgenommen – und auch ihrer Familie ging es gut. Nach der überstandenen Quarantäne könne die Instagrammerin jetzt auch endlich das Familienglück mit ihrem jüngsten Nachwuchs genießen, freute sich Yvonne.

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder und ihr Partner Tim Kister

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder mit ihrem Baby

