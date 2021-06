Niedliche Neuigkeiten von Yvonne Schröder! Seitdem das Model in der ersten Staffel von Germany's next Topmodel den zweiten Platz belegt hatte, ist eine ganze Weile vergangen. Mit ihrem Partner Tim Kister hat die Blondine bereits zwei gemeinsame Kinder und hatte im Dezember angekündigt, dass Sam und Emma sogar schon bald ein Geschwisterchen bekommen werden. Nachdem sich die zwischenzeitlichen Sorgen, weil ihr Frauenarzt Zysten am Kopf des Babys festgestellt hatte, wieder zerschlagen haben, kann Yvonne nun aufatmen: Sie hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht.

Diese freudige Nachricht verkündete die 33-Jährige nun via Instagram mit einem süßen Video, das ihre Reise durch die Schwangerschaft zeigt. "Es war eine wunderschöne und aufregende Zeit. Und plötzlich ging alles ganz schnell", schrieb die frischgebackene Dreifach-Mama in ihrem Post. Dem blauen Herz-Emoji und dem Hashtag #babyboy zufolge ist die Blondine nun wohl erneut Mutter eines Sohnes geworden. Am 5. Juni kam der Kleine zur Welt.

Unter dem Beitrag tummeln sich bereits die Gratulanten. Neben zahlreichen Fans ließen auch Yvonnes Model-Kolleginnen Mirja du Mont (45) und Fiona Erdmann (32) liebe Worte da. "Bringt mich zum Weinen. Herzlichen Glückwunsch! Wünsch euch nur das Beste", schrieb Letztere, die selbst gerade eine Fehlgeburt verkraften musste.

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder mit ihrem Mann Tim und den beiden Kindern, März 2020

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder im April 2021

Instagram / yvonneschroeder1 Yvonne Schröder und ihr Mann Tim Kister

