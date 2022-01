Das waren noch Zeiten! Im Jahr 2006 moderierte Heidi Klum (48) die Show Germany's next Topmodel, die Adaption des US-amerikanischen Formats America's next Topmodel, zum allerersten Mal. Die Staffel schlug ein wie eine Bombe und versetzte Deutschland ins absolute Model-Fieber. Als Gewinnerin der Staffel ging Lena Gercke (33) als Siegerin hervor. Anlässlich des Starts der brandneuen Staffel am 3. Februar postete Heidi jetzt einen ganz besonderen Throwback!

Auf dem Instagram-Schnappschuss ist Heidi mit ihrer allerersten Top Drei aus dem Jahr 2006 zu sehen: Lena Gercke, Yvonne Schröder und Jennifer Wanderer. Auf dem Pic posieren die Models ganz lässig zwischen der 48-Jährigen und tragen dabei ulkige Outfits. "Lang lang ist's her – Meine aller erste Staffel 'Germany's next Topmodel'", schwelgte die Jurorin in Erinnerungen.

Auch 17 Jahre nach dem Start der ersten Staffel sei die große Vorfreude bei Heidi nicht weniger geworden, betonte die Frau von Tom Kaulitz (32). "Wir erleben so viele schöne Momente während jeder Staffel – auf beruflicher, aber vor allem auch auf menschlicher Ebene. Jedes Jahr lerne ich neue tolle Menschen kennen und jedes Jahr lerne ich etwas Neues dazu", fieberte die Modelmama der neuen Ausgabe entgegen, wenn es wieder heißt: Nur eine kann "Germany's next Topmodel" werden!

MEYER,THOMAS / ActionPress Yvonne Schröder und Lena Gercke in jungen Jahren

Getty Images Rolf Scheider, Heidi Klum und Peyman Amin in Las Vegas, Nevada, im Jahr 2009.

Getty Images Lena Gercke im Jahr 2006

