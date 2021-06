Yvonne Schröder (33) meldet sich nach der Geburt ihres dritten Kindes zurück. Am 5. Juni hat die Familie der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder Zuwachs bekommen – sie und ihr Ehemann Tim konnten einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Bei der Entbindung traten allerdings Schwierigkeiten auf: Das Model wurde positiv auf das Coronavirus getestet. "Ihr könnt euch vorstellen, wie es mir dabei ging", offenbart die Mutter auf Instagram. Als die Testergebnisse da waren, habe sie ihr Baby allerdings schon ambulant entbunden – anschließend ging es für die ganze Familie erst einmal in Quarantäne.

