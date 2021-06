Bald erfahren die Fans von "Sky Rojo" endlich, wie es weitergeht! Nach Haus des Geldes und White Lines brachte Produzent Álex Pina den Netflix-Usern im März den nächsten Hit: "Sky Rojo" erzählt die packende Geschichte der drei Sexarbeiterinnen Coral, Gina und Wendy, die von ihrem Zuhälter verfolgt werden. Für alle begeisterten Zuschauer kommen jetzt super Neuigkeiten: Schon im Juli gibt es "Sky Rojo"-Nachschub!

Das gab Netflix nun auf all seinen Kanälen bekannt: Die zweite "Sky Rojo"-Staffel erscheint am 23. Juli! Doch das wird nicht das einzige Serien-Highlight im kommenden Monat: Auch "Atypical", die süße Serie mit dem autistischen Zuschauerliebling Sam Gardner, wird ab dem 9. Juli in Staffel vier weitererzählt. Am selben Tag können sich die Fans der deutschen Netflix-Produktion "Biohackers" mit Luna Wedler über die zweite Season freuen. Außerdem wird die beliebte Mafia-Serie "The Blacklist" am 20. Juli endlich fortgesetzt – und einen Tag später geht das neue Kuppelformat "Sexy Beasts" online, das bereits vorab mit seinen skurrilen Masken für Aufregung sorgte.

Wer mehr auf Filme steht, kommt im Juli auch nicht zu kurz! Für Fans der Romane von Jojo Moyes kommen direkt zwei interessante Streifen heraus: Am 1. Juli erscheint die Buchverfilmung "Ein ganzes halbes Jahr" mit Hottie Sam Claflin (35) und Game of Thrones-Star Emilia Clarke (34) – und am 23. Juli feiert "Eine Handvoll Worte" mit Shailene Woodley (29) und Felicity Jones (37) Premiere. Wer mit Action ein bisschen mehr am Hut hat, kann sich ab dem 1. Juli "The Huntsman & The Ice Queen" mit Thor-Star Chris Hemsworth (37) anschauen – oder aber "Once Upon a Time... in Hollywood" von Star-Regisseur Quentin Tarantino (58) mit den Superstars Brad Pitt (57) und Leonardo DiCaprio (46).

Beth Dubber/Netflix Keir Gilchrist in "Atypical"

Actionpress/ Collection Christophel Sam Claflin und Emilia Clarke im Film "Ein ganzes halbes Jahr"

Collection Christophel, Action Press Brad Pitt in "Once Upon a Time... in Hollywood"

