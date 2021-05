Tolle Neuigkeiten für alle Fans von "Ein ganzes halbes Jahr"! Im Jahr 2016 begeisterte das romantische Drama mit Game of Thrones-Star Emilia Clarke (34) und Hottie Sam Claflin (34) die Kinogänger weltweit. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Jojo Moyes. Fans der Autorin wissen: Die Britin hat noch viele weitere Hits geschrieben! Einer davon wurde jetzt ebenfalls verfilmt: "Eine Handvoll Worte" kommt noch diesen Juli heraus...

... und zwar auf Netflix! Der Trailer, den der Streaminganbieter auf YouTube veröffentlicht hat, sieht ziemlich vielversprechend aus – genau wie die Besetzung: Schauspielerin Shailene Woodley (29), bekannt durch "Das Schicksal ist ein mieser Verräter" oder auch "Big Little Lies", wird die Hauptfigur Jennifer Stirling verkörpern! Taylor Swifts (31) Freund Joe Alwyn (30) und Phantastische Tierwesen-Star Callum Turner spielen die beiden Männer in ihrem Leben. Und "Rogue One: A Star Wars Story"-Hauptdarstellerin Felicity Jones (37) mimt eine Journalistin, die ihrer verworrenen Liebesgeschichte auf den Grund geht.

Eine Kurzzusammenfassung für alle, die das Buch nicht gelesen haben: In "The Last Letter From Your Lover", wie das Werk im Original heißt, geht es um das Liebesdreieck zwischen Jennifer, ihrem Mann Laurence und ihrem Geliebten Anthony in den 1960er Jahren – und um die Journalistin Ellie Haworth, die über 40 Jahre später anhand von Liebesbriefen versucht, den Ausgang ihrer Story zu entwirren. Werdet ihr euch den Streifen ansehen? Stimmt unten ab!

