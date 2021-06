Ariana Grande (28) genießt die Zeit als verheiratete Frau! Mitte März überraschte die Musikerin ihre Fans mit einer großen Neuigkeit: In einer heimlichen und intimen Zeremonie hat die "7 rings"-Interpretin ihren Liebsten Dalton Gomez geheiratet. Anschließend teilte die Sängerin zur Begeisterung ihrer Bewunderer einige romantische Fotos der Feier und des Brautpaares – und jetzt präsentiert Ariana auch endlich selbst ganz stolz ihren Ehering!

Via Instagram veröffentlichte die 28-Jährige einige Fotos und auch Videos, die sie im Auto zeigen. Ganz lässig performt die Beauty zu einem Song – und hält auch das schmale Schmuckstück an ihrem Ringfinger in die Kamera! Ein zarter Reif, der vollständig mit kleinen Edelsteinchen verziert ist, schmückt die Hand der US-Amerikanerin.

Der Ehering der einstigen Disney-Schauspielerin passt mit seinem funkelnden Diamanten perfekt zu ihrem Verlobungsring: Der ist nämlich neben einer großen Perle ebenfalls mit einem dicken Klunker verziert – und soll laut Hollywood Life sogar gut fünf Karat fassen.

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Juni 2021

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande, Juni 2020

Instagram / arianagrande Ariana Grandes Verlobunsgring

