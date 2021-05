Ariana Grande (27) lässt ihre Fans doch noch an ihrem größten Glück teilhaben. Vor etwa einer Woche sorgte die Sängerin für eine wahre Überraschung. Sie bestätigte die Hochzeit mit ihrem Liebsten Dalton Gomez, mit dem sie seit etwa einem Jahr gemeinsam durchs Leben geht. Zwar wussten Aris Fans, dass sie verlobt ist, ihre Hochzeitsvorbereitungen und auch die Trauung selbst hielt die "No Tears Left to Cry"-Interpretin aber streng geheim. Jetzt teilt Ariana erstmals Fotos des romantischen Ereignisses mit ihren Followern.

Auf Instagram ist nun gleich eine Vielzahl von gelungenen Hochzeitsfotos zu sehen. Ariana trug am Datum des besonderen Tages, dem 15. Mai dieses Jahres, ein weißes Brautkleid – eng anliegend und aus Satin mit einem aufreizenden Rückenausschnitt. Dazu kombinierte die dunkelhaarige Schönheit einen weißen Schleier. Dalton trug einen klassischen schwarzen Anzug.

Unter den Schnappschüssen häufen sich die Gratulationen zahlreicher Promifreunde. Die Models Bella Hadid (24) und Chanel Iman (30) freuen sich für Ariana, Sängerin Zara Larsson (23) kommentiert mit einer Menge Herzchen und Schauspieler Seth Rogen (39) sagt: "Herzlichen Glückwunsch."

