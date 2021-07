Dieser Mann steckt auch hinter dem Poldi-Deal! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Lukas Podolski (36) Mitglied der diesjährigen Das Supertalent-Jury sein wird. Wie der RTL-Chef Henning Tewes in einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, verriet, soll der Vertrag des Profikickers mit dem Sender sogar über mehrere Jahre laufen. Doch wie kam Poldi überhaupt an den Job? An den Verhandlungen soll unter anderem sein langjähriger Freund und Geschäftspartner Markus Krampe – der Ex-Manager von Michael Wendler (49) – beteiligt gewesen sein!

Wie Bild berichtet, führte Markus Krampe gemeinsam mit Poldis Manager Nassim Touihri die Vertragsgespräche mit RTL. Die ersten Ideen über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen dem Antalyaspor-Kicker und dem TV-Sender habe es bereits vor rund vier Jahren gegeben, wie Krampe verriet: "Da ging es noch um Sport-Übertragungen. Aber damals war es noch zu früh." Vor drei Monaten sei RTL jedoch erneut auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob "Das Supertalent" nicht etwas für Poldi wäre. "Die wussten ja, dass wir befreundet sind", erklärte Krampe. Sein Kumpel sei direkt von dem Vorschlag begeistert gewesen, sodass die Verhandlungen auf Anhieb gut liefen.

Zuletzt war Krampe vor allem durch seine Zusammenarbeit mit dem Wendler in den Schlagzeilen präsent. Nachdem der Schlagersänger verschwörungsideologische Statements geäußert hatte, beendete der Kölner jedoch das Geschäftsverhältnis: "Ich habe mich direkt von Michael distanziert, aber nur von seinen politischen Aussagen, nicht vom Mensch und Freund."

