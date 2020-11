Diese beiden kommen also wirklich nicht mehr auf einen grünen Zweig miteinander! Nachdem Michael Wendler (48) Anfang Oktober überraschend seinen DSDS-Jury-Job gekündigt und verschwörungstheoretische Aussagen verbreitet hatte, zeigte sich selbst sein Manager Markus Krampe von diesem Verhalten geschockt. Dennoch nahm er seinen Schützling in Interviews immer wieder in Schutz und gab die Zusammenarbeit noch nicht auf. Einige Wochen später sieht das allerdings anders aus: Markus ist nicht länger Michaels Vertreter.

"Als ich vor über einem Jahr das Management von Michael Wendler übernommen habe, musste ich sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, musste viele Plattenbosse und Senderchefs davon überzeugen, dass das Ganze erfolgreich werden kann", beginnt Markus seine Instagram-Story. Er und sein Team hätten viel Arbeit in den Aufbau von Michaels Karriere investiert – umso enttäuschter sei er nun von seinem Verhalten: "Schlimmer fand ich, dass es nie passiert ist, dass sich Michael mal bei meinen Leuten entschuldigt hat und gesagt hat: Das war blöd von mir." Damit aber noch nicht genug, denn es sei hinter den Kulissen noch einiges passiert. "Als ich versucht habe, die Scherben zusammenzukehren in letzter Zeit, habe ich so viele Dinge herausgefunden, die so brisant sind und die ich so niemals erwartet hätte und die ich nicht nur als Manager, sondern auch als Freund nicht mehr vertreten kann", stellt er klar.

Michael reagiert prompt auf das Statement von Markus – und wusste offenbar bis zu diesem Zeitpunkt nichts davon, dass sein Manager die Zusammenarbeit beendet. "Markus Krampe hat sehr wahrscheinlich wegen des medialen Drucks heute das Management niedergelegt. Schade, dass du eingeknickt bist. Er hatte nicht den Anstand, diesen Schritt vorab mit mir zu besprechen", macht der Schlagersänger seinem Ärger auf seinem Profil Luft.

Revierfoto / ActionPress Markus Krampe, Manager von Michael Wendler

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

