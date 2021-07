Große Sorge um Biz Markie (57)! In den 80er Jahren bildete der Rapper unter anderem mit Marley Marl und Big Daddy Kane die Juice Crew, eine lose Gruppe von Hip-Hop-Künstlern. 1989 erreichte sein Song "Just a Friend" sogar Platin in den USA und bescherte ihm den Durchbruch. Im Netz machten nun jedoch dramatische Nachrichten die Runde: Biz Markie soll an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben sein. Dabei handelte es sich jedoch um eine Falschmeldung: Der Musiker ist am Leben und in medizinischer Behandlung.

Gegenüber Rolling Stone dementierte ein Sprecher die Gerüchte, dass Biz Markie verstorben sei. "Biz ist immer noch in medizinischer Behandlung und umgeben von Fachkräften, die daran arbeiten, ihn bestmöglich zu versorgen", heißt es in dem Statement. Seine Frau und seine Familie seien jedoch gerührt von all der Liebe und Bewunderung, die ihnen seitens seiner Freunde, Kollegen und Fans entgegenschlägt. "Wir bitten euch weiterhin um eure Gedanken und Gebete in dieser schwierigen Zeit", wandte sich der Sprecher an die Öffentlichkeit.

Schon im April hatte Big Daddy Kane in der Hip Hop-Show The Breakfast Club berichtet, dass Biz Markie einen Schlaganfall erlitten habe und sich derzeit erholen müsse. Vor wenigen Monaten hatte sich sein Rap-Kollege noch zuversichtlich gegeben. "Es geht ihm jeden Tag besser und er wird wieder stärker", versicherte der 52-Jährige damals.

Anzeige

Getty Images Biz Markie bei einer Netflix-Vorführung von "Roxanne Roxanne" in New York, 2018

Anzeige

Getty Images Biz Markie bei einer Party in New York City, 2018

Anzeige

Getty Images Big Daddy Kane im SiriusXM Studio in New York, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de