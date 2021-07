Kann das stimmen? Anfang Juni war bekannt geworden, dass es bei der Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" einen Wechsel geben wird: Moderator Guido Cantz hatte angekündigt, seinen Posten zum Jahresende zu räumen! Seitdem spekulierten Fans und Beobachter, wer in dessen Fußstapfen treten könnte – immerhin präsentiert der gebürtige Kölner die Sendung mit der versteckten Kamera schon seit über zehn Jahren! Das neue Gesicht des Formats soll jetzt eine echte TV-Ikone werden.

Wie Bild berichtete, soll der SWR nämlich in Verhandlungen mit der vielleicht berühmtesten TV-Blondine des Landes stehen: Keine Geringere als Barbara Schöneberger (47) solle demnach damit beauftragt werden, die Spaß-Show zu retten! Die Quoten des 1980 ins Leben gerufenen Formats waren in den vergangenen Jahren nämlich immer weiter in den Keller gegangen.

Eine Mitarbeiterin des Senders habe dem Blatt verraten, dass aus diesem Grund ein ganz neues Konzept kommen soll: "Beim SWR wurde zuletzt alles hinterfragt: Studio, Design, Inhalt und Länge." Barbara hat zudem schon Erfahrung mit der Show: Im Jahr 2015 legte sie als Lockvogel den Literaturkritiker Hellmuth Karasek rein.

