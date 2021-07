Jetzt wird es skurril! Am vergangenen Dienstag war Deutschland im Achtelfinale der Fußball-EM gegen England ausgeschieden. Dabei hatte Thomas Müller (31) in der 81. Minute den Ausgleich auf dem Fuß: Der Routinier war frei durch – und schoss knapp am Tor vorbei! Jetzt meldet sich der Mentalist Uri Geller (74) zu Wort: Denn er will der tatsächlich Schuldige an der Szene sein!

Der in Tel Aviv geborene Illusionskünstler war in Deutschland vor allem durch seine Show "The next Uri Geller" bekannt geworden. Darin zauberten talentierte Bühnenmagier im Jahr 2008 um den Titel. Uris Markenzeichen ist das übersinnlich erscheinende Verbiegen von Löffeln – das er jetzt auch auf die Flugbahn des Balles angewendet haben will! "Ich habe keinen Zweifel, dass ich verantwortlich dafür war, dass Müller danebengeschossen hat", erklärte er gegenüber Jewish Telegraph.

Es ist nicht das erste Mal, dass Uri den Ausgang eines EM-Spiels gelenkt haben will: 1996 verschoss der Schotte Gary McAllister einen Elfmeter im Derby gegen England. Damals behauptete Uri, den Ball aus der Ferne ganz leicht bewegt zu haben, bevor der Kicker ihn berührte.

Anzeige

Getty Images Thomas Müller beim EM-Spiel gegen England

Anzeige

Getty Images Uri Geller, Illusionist

Anzeige

Getty Images Gary McAllister nach dem verschossenen Elfmeter bei der EM 1996

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de