Huch, da fehlt doch was? Im Zuge des zweiten Viertelfinales der Fußball-Europameisterschaft standen heute die Mannschaften von Italien und Belgien auf dem Platz. Nachdem die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini mit zwei Toren in Führung gegangen war, konnten die belgischen Kicker zwar noch mit einem Treffer nachlegen, verloren das Spiel aber letztendlich 2:1. Über den Sieg freuten sich einige der Italiener so sehr, dass sie sich glatt einigen Kleidungsstücken entledigten.

Nachdem der Schiri endlich das Spiel abgepfiffen hatte, konnten Giorgio Chiellini (36) und seine Mitspieler ihre Euphorie kaum noch bändigen. Während einige Kicker zur Tribüne und in die Arme ihrer Fans rannten, gab Andrea Belotti auf dem Rasen ein ziemlich ulkiges Bild ab: Belotti, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, stand nur im T-Shirt und seiner ziemlich knappen dunkelgrauen Unterhose auf dem Platz. Bei diesem Anblick ließ der 27-Jährige vor allem dem weiblichen Publikum wenig Raum für Fantasie. Doch daran störten sich weder der Stürmer noch die anderen Kicker.

Nur in Unterbuxe bekleidet, schüttelte er den belgischen Stars Romelu Lukaku und Axel Witsel die Hand. Danach gesellte er sich zu seinen Kollegen und feierte mit ihnen den Sieg. Auch seine Teamkollegen zogen blank – aber nur obenrum. Manche präsentierten ihre durchtrainierten Oberkörper und schenkten einigen der anwesenden Zuschauer ihre Trikots.

Getty Images Die italienische Nationalmannschaft nach ihrem EM-Spiel gegen Belgien

Getty Images Die italienische Nationalmannschaft nach ihrem Sieg gegen Belgien

Getty Images Andrea Belotti und Romelu Lukaku

