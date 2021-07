Diese Niederlage muss erstmal verkraftet werden! Am heutigen Abend fand das erste Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und der Schweiz statt. Nachdem sich der Außenseiter Schweiz mit einem 1:1 in die Verlängerung gekämpft hatte, konnten sie auch die nächsten 30 Minuten gegen den Favoriten standhalten. Im Elfmeterschießen mussten sich Xherdan Shaqiri (29) und Co. allerdings geschlagen geben. Nach dem Turnier-Aus liegen sich die Schweizer Kicker weinend in den Armen.

Wie sehr den Spielern die Niederlage zusetzt, ist deutlich zu sehen – diese Bilder sprechen wirklich Bände. Vor allem Ruben Vargas hat sich ein anderes Ergebnis für dieses Match gewünscht: Der Mittelfeldspieler bricht noch auf dem Rasen völlig in Tränen aus. Er fängt sogar so heftig an zu weinen, dass seine Mitspieler und sein Trainer Vladimir Petković zu ihm eilen und ihn tröstend in die Arme schließen.

Unter anderem war Vargas einer der Fehlschützen beim Elfmeterschießen. Doch nicht nur seine eignen Teamkollegen waren in dieser traurigen Situation für den 22-Jährigen da. Auch von den spanischen Gegnern kam Thiago hinzu und kümmerte sich um den FC-Augsburg-Kicker. Herzzerreißende Aufnahmen auch von Schweiz-Star Shaqiri, der nach dem Schlusspfiff seinem Trainer niedergeschlagen in die Arme fällt.

Anzeige

Getty Images Ruben Vargas und Fabian Schar, Schweizer Fußballer

Anzeige

Getty Images Thiago und Ruben Vargas

Anzeige

Getty Images Vladimir Petković und Xherdan Shaqiri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de