Traurige Neuigkeiten für alle Superman-Fans: Der Regisseur des bekannten Films ist tot. Richard Donner erlangte neben seiner Regie-Arbeit für den Superhelden-Streifen auch durch Projekte wie "The Goonies" und der "Lethal Weapon"-Reihe mit Mel Gibson (65) internationale Bekanntheit. Besonders in den 70er- und 80er-Jahren gehörte er zu den führenden Regisseuren von Hollywood-Blockbustern. Nun müssen seine Angehörigen und Fans leider Abschied von ihm nehmen.

Am Montag verstarb die Hollywood-Berühmtheit mit 91 Jahren – das erklärte nun seine langjährige Ehefrau Laura Shuler Donner gegenüber Deadline. Die Todesursache sei bisher jedoch noch nicht bekannt. Der Regisseur hinterlässt nur seine Frau, Vater wurde er nie. Mit Lauren führte der Filmemacher jedoch eine sehr liebevolle Ehe. So betonte er in einer Dankesrede vor wenigen Jahren: "Ich möchte sagen, dass das Größte, was ich aus dieser Industrie bekommen habe Lauren Shuler Donner ist. Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel du mir bedeutest."

Wie The Sun berichtete, war Richard wohl zudem ein überaus großzügiger und engagierter Mann. So habe er beispielsweise die Uni-Gebühren für einen "The Goonies"-Schauspieler übernommen oder die Reha-Kosten eines anderen Film-Kollegen bezahlt. Auch für die Tierschutzorganisation PETA habe er sich eingesetzt.

Getty Images Richard Donner und seine Frau Lauren Shuler Donner, 2019

Getty Images Richard Donner auf dem Roten Teppich

Getty Images Richard Donner, Regisseur



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de