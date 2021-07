Es ist ein Fall, der Fragen aufwirft! Die russische Pornodarstellerin Kristina Lisina ist tot. Die gerade einmal 29-Jährige war für ihren regelmäßigen Content auf Pornhub und auch auf der hierzulande immer häufiger genutzten Plattform OnlyFans bekannt. Eigentlich hatte ihr eine Karriere im Bankwesen vorgeschwebt – gegen diese und damit für das Pornogeschäft hatte sich die junge Frau aber angeblich bewusst entschieden. Jetzt untersucht die Polizei Kristinas Tod genauer – denn einige Dinge sind dabei noch ungeklärt.

Die Schönheit starb infolge eines Sturzes aus dem 22. Stock eines Hochhauses in St. Petersburg, heißt es bei The Sun unter Berufung auf die Zeitung Moskowski Komsomolez. Kristina hatte sich erst kürzlich eine Wohnung in der russischen Metropole gekauft. In der Hand der Toten sei eine Münze mit einer Gravierung gefunden worden. Darauf zu lesen: "Du bist immer in meinem Herzen."

Was es damit auf sich hat, ist bislang nicht bekannt. Freunde der Russin meinten aber, dass sie zuletzt sehr einsam gewesen sei. Außerdem sei ihr Wunsch, eine Familie zu gründen, groß gewesen. Sie habe sich danach gesehnt, geliebt zu werden, heißt es.

Instagram / kris_the_foxx OnlyFans-Star Kristina Lisina

Instagram / kris_the_foxx Kristina Lisina

Instagram / kris_the_foxx Kristina Lisina im Dezember 2020

