"Star Wars" enthüllt den Tod einer beliebten Filmfigur

Eine neue Comic-Adaption des Films "Der Aufstieg Skywalkers" hat jetzt für Diskussionen unter Star Wars-Fans gesorgt. In der letzten Ausgabe der Marvel-Adaption ist Ahsoka Tano, eine der beliebtesten Jedi-Figuren, deutlich als Machtgeist im finalen Kampf auf Exegol zu sehen. Ein Detail, das in der ursprünglichen Filmversion von 2019 noch fehlte. Das könnte laut Kino.de bestätigen, dass Ahsoka zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben ist und eins mit der Macht wurde. Ursprünglich war in "Der Aufstieg Skywalkers" lediglich ihre Stimme zu hören, doch der visuelle Auftritt in der Comic-Version bringt nun wohl endgültige Klarheit.

Trotz dieser Enthüllung bleibt Ahsokas Geschichte spannend, denn sie ist weiterhin in aktuellen "Star Wars"-Serien präsent. Ihre eigene Serie "Ahsoka" mit Rosario Dawson (46) wird laut Kino.de mit einer zweiten Staffel voraussichtlich 2026 fortgesetzt. Bereits in der ersten Staffel der Serie begegnete sie dem Machtgeist von Anakin Skywalker, in den Prequels von Hayden Christensen (44) verkörpert – ein Hinweis darauf, dass sie sich wieder stärker ihren Jedi-Wurzeln zuwendet. Auch in The Mandalorian und "Das Buch von Boba Fett" war sie bereits zu sehen. Diese Erzählungen spielen allerdings rund 20 Jahre vor den Ereignissen der neuen Comic-Szene. Die Tatsache, dass Ahsoka in der Comic-Version als Machtgeist dargestellt wird, deutet darauf hin, dass sie in der laufenden Handlung möglicherweise einem größeren Schicksal entgegentritt, das mit ihrem späteren Tod endet.

Ahsoka Tano hat seit ihrem Debüt in der Animationsserie "Star Wars: The Clone Wars" eine beeindruckende Entwicklung durchlaufen und gilt für viele Fans heute als eine der ikonischsten Figuren des Franchises. Einst Schülerin von Anakin Skywalker, wurde sie zu einer unabhängigen Kämpferin, die sowohl die Jedi als auch deren strenge Regeln hinterfragt. Nun könnte ihre Reise an einem entscheidenden Punkt enden – indem sie ihren Platz in der Ahnenreihe großer Jedi einnimmt. Für eingefleischte Star Wars-Kenner dürfte dieses neue Detail gemischte Gefühle wecken. Wie es für Ahsoka in künftigen Serien oder Filmen weitergeht, bleibt jedoch offen.

Disney Rosario Dawson als Ahsoka Tano in der serie "Star Wars: Ahsoka"

ActionPress Hayden Christensen als Anakin Skywalker in "Star Wars – Die Rache der Sith"

Disney Grogu und Ahsoka Tano in "The Mandalorian"

