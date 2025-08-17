Hochzeit im Jahr 2026: Gemma Collins plant magischen Tag

Bei Gemma Collins (44) und ihrem Verlobten Rami Hawash hängt der Himmel voller Feen, zumindest, wenn es nach ihren Hochzeitsplänen geht. Nach einer vierjährigen Verlobung steht jedoch noch immer kein fester Termin oder Ort für die Feierlichkeiten fest. "Ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts gemacht", gesteht Gemma im Interview mit Mirror. Laut der Reality-TV-Ikone soll das große Ereignis im Jahr 2026 stattfinden, denn ihre Astrologin habe ihr versichert, dass dieser Zeitpunkt ideal sei. "Eigentlich hätte ich es gern sehr mythisch. Ich hätte gerne Feen. Ich bin besessen von Maleficent, kennst du den Film? Also hätte ich gerne eine Waldkulisse. Sehr boho, aber magisch", erzählt sie.

Auf die Unterstützung ihrer Freunde kann Gemma dabei zählen – besonders auf John und Edward Grimes, besser bekannt als Jedward. Die Zwillinge sollen nicht nur zu den engsten Gästen gehören, sondern auch eine wichtige Rolle bei der Zeremonie übernehmen. "Sie könnten mythologische Wesen darstellen", überlegt Gemma. Zudem versprach sie, dass die beiden bei ihrer Hochzeit singen werden. Währenddessen scherzte sie auf Instagram, dass die Feier auf Eis stattfinden könnte – eine amüsante Anspielung auf ihren berühmten Sturz aus ihrer Zeit bei Dancing On Ice, die Fans jedoch nicht allzu ernst nehmen sollten.

Gemma und Rami haben sich 2011 kennengelernt und führen eine Beziehung, die lange von Höhen und Tiefen geprägt war. Ihre Verlobung 2014 hielt damals nicht lange, doch das Schicksal führte die beiden 2017 wieder zusammen, und 2021 fragte Rami sie erneut. Die optimistische und extravagante Persönlichkeit der Designerin zeigt sich auch in ihren Plänen: Ihre Hochzeit sieht sie nicht nur als Feier ihres Lebens mit Rami, sondern auch als Plattform, um alle, auch frühere Konfliktpartner, zusammenzubringen und einen Neuanfang zu wagen.

Instagram / gemmacollins Gemma Collins, britischer Reality-TV-Star

Getty Images Gemma Collins bei den British LGBT Awards 2024 in London

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash